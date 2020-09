Woman assaulted on Dutch train for not wearing a face mask correctly

A man has been arrested in the Netherlands for assaulting a woman on a train who he believed was not wearing a face mask correctly

The incident, which occurred on a train from Utrecht to Den Bosch, was reported on Twitter by a local police officer, according to Belgian and Dutch media.

Melding vechtpartij in NS trein van Utrecht naar #Denbosch

Ter plaatse man aangehouden die een vrouw aansprak op het niet goed dragen van een mondkapje. Man gaat compleet uit zijn plaat en mishandeld haar flink.(Haren trekken, slaan, schoppen). Meerdere reizigers waren getuigen. — Marc de Wit (@Wijkag_DBCentr2) September 27, 2020

Several travellers witnessed the man pulling on the woman’s hair and hitting and kicking her, de Wit explained in a tweet on Sunday.

The man was arrested at the scene.

The Brussels Times