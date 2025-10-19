Inside one of Brussels' most beautiful Art Nouveau houses

Credit: Christie's Real Estate Belgium

Christie's Real Estate Belgium put a very unique house on the market: the Saint-Cyr house in Square Ambiorix in the Schuman area of Brussels.

A hit with tourists, the iconic house been put up for sale by its owners for €1.9 million, according to RTBF.

Built in 1903, the house was designed by Gustave Strauven and is generally considered the architect's finest work.

The house offers a gross surface area of 436 m² spread over 5 levels. It comprises 3 bedrooms, 3 bathrooms, a panoramic terrace, and remarkable architecture.

Restored between 2008 and 2019, it combines heritage with contemporary comfort, says Christie's, who have given shared images of the inside the historic house hoping to be sold.

Photos:

