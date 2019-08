Both the Rogier and Botanique tunnels have been closed to traffic approaching from both directions, Brussels Mobility announced on Twitter.

The reason for the closure is due to a problem with electricity, according to Bruzz

#TunnelBru, wegens een incident zijn de Rogiertunnel en de Kruidtuintunnel in beide richtingen afgesloten. — Verkeersinfo Brussel Mobiliteit (@MobirisNL) August 28, 2019

It is not yet clear when the tunnels will reopen.

Evie McCullough

The Brussels Times