Wednesday 10 September 2025
The Brussels Times Magazine

Sepsis: ‘Every delay means more deaths’: Belgium to appoint coordinator for national plan

Wednesday 10 September 2025
By  Rita Alves
Sepsis: ‘Every delay means more deaths’: Belgium to appoint coordinator for national plan
Image taken during the United Against Sepsis conference in Brussels on 9 September 2025. Credit: The Brussels Times

Copyright © 2025 The Brussels Times. All Rights Reserved.