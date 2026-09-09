Wednesday, 9 September 2026
Magazine
Brussels
Belgium
Business
Art & Culture
EU Affairs
World
Belgium
Unlocked
‘Make Russia pay’: 122 EU lawmakers back appeal over frozen funds
‘Make Russia pay’: 122 EU lawmakers back appeal over frozen funds
Wednesday, 9 September 2026
By
The Brussels Times Newsroom
The Euroclear headquarters in Brussels, which holds the frozen Russian assets. Credit: Belga
Copyright © 2026 The Brussels Times. All Rights Reserved.
Advertise
Become a Contributor
Privacy Policy
Careers
About Us