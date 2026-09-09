Wednesday, 9 September 2026
The Brussels Times Magazine

‘Make Russia pay’: 122 EU lawmakers back appeal over frozen funds

Wednesday, 9 September 2026
By The Brussels Times Newsroom
‘Make Russia pay’: 122 EU lawmakers back appeal over frozen funds
The Euroclear headquarters in Brussels, which holds the frozen Russian assets. Credit: Belga

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