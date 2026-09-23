Wednesday, 23 September 2026
The Brussels Times Magazine

EU lawmaker demands answers on Turkey–Saudi–Pakistan defence pact

Wednesday, 23 September 2026
By The Brussels Times Newsroom
EU lawmaker demands answers on Turkey–Saudi–Pakistan defence pact
Nikolas Farantouris MEP speaks during a European Parliament debate on the Middle East in Strasbourg, 15 September 2026.

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