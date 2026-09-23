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EU lawmaker demands answers on Turkey–Saudi–Pakistan defence pact
EU lawmaker demands answers on Turkey–Saudi–Pakistan defence pact
Wednesday, 23 September 2026
By
The Brussels Times Newsroom
Nikolas Farantouris MEP speaks during a European Parliament debate on the Middle East in Strasbourg, 15 September 2026.
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