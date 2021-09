From 15 September general practitioners in Belgium will stop giving paper prescriptions by default.

Mandatory digital prescriptions were introduced countrywide in 1 January 2020, and the new measure continues the health sector’s efforts to go more digital.

In a bid to save doctors time time and reducing the amount of paper, GPs will no longer have to print out a paper prescription to their patients when issuing medication, Het Nieuwsblad reports.

Aucune impression papier depuis fin juillet.

Fini la schizophrénie de l’impression papier de l'ordonnance électronique !

Aucun pharmacien ni patient mécontent

Mais l'APB continue à nous gonfler avec la complicité du GBO et d’AADM

L’ABSyM isolée ? Pas sur le terrain !!! — David SIMON (@Freedoc_be) September 9, 2021

Patients would however be allowed to receive a paper prescription if they ask, and exceptions will still exist, especially with regard to older patients.

The Brussels Times